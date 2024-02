Poraża jeleni w Kujawsko-Pomorskiem. Znamy zasady - ile można za nie zarobić? Marek Weckwerth

Trofeum znalezione przez bydgoskich turystów w lasach porastających Góry Łosiowe (na północ od Grudziądza). Marek Weckwerth/ Archiwum

Przedwiośnie to dobra pora na poszukiwanie w naszych lasach zrzuconych poroży łosia i jelenia. Dla znalazcy to piękne trofeum albo okazja do zarobienia paru stówek.