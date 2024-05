Otwarcie nowego magazynu Frigo Logistics w Żninie. Zdjęcia i wideo

Przy ul. Przemysłowej w Żninie wybudowano nowy magazyn mrożonek formy Frigo Logistics. W środę (22.05.2024) oficjalnie otwarto obiekt.

Frigo Logistisc to jeden z największych w Polsce operatorów logistycznych dla produktów głęboko mrożonych. W środę (22.05.2024) otwarto nową, rozbudowaną część magazynu mrożonek. Budowa rozpoczęła się w 2023 roku. Inwestycja ma wartość 80 mln. zł. Dzięki temu firma ze Żnina ma przyczynić się do wzmocnienia regionu jako istotnego punktu logistycznego na mapie Polski.

Celem tej inwestycji było zwiększenie powierzchni magazynowania i jej optymalizacja przez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań techologicznych. - W wyniku rozbudowy powierzchnia magazynu-mroźni zwiększyła się o 4 200 mkw. oraz powstało pole odkładcze o powierzchni 1 400 mkw. Do budowy instalacji chłodniczej wykorzystano najwyższej jakości komponenty technologiczne, m.in. rurociągi ze stali nierdzewnej, których izolację wykonano z prefabrykowanych łupek. Również we wcześniej istniejącej części magazynu wymieniono systemy chłodnicze. W ramach inwestycji wzniesiono obiekt biurowy (400 mkw.) i akumulatorownię do obsługi wózków widłowych (120 mkw.), modernizowane są także istniejące pomieszczenia biurowo- socjalne, by mogły spełniać funkcję nowo powstałej inwestycji. Zakończenie tych prac jest planowane na październik bieżącego roku - informuje Frigo Logistics.

Za rozbudowę magazynu była odpowiedzialna firma Kajima Poland.

W magazynie zostaną zastosowane nowoczesne rozwiązania. - Rozbudowa i modernizacja magazynu-mroźni w Żninie jest elementem szerszego planu inwestycyjnego Frigo Logistics o wartości 200 mln zł. Tego rodzaju obiekty pełnią ważną rolę w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw krajowych, lokalnych i zagranicznych. Prowadzimy specjalistyczne usługi dla naszych klientów, dlatego inwestujemy w nowoczesną infrastrukturę, podnosząc nasze możliwości logistyczne. Stawiamy przy tym na innowacyjność, realizując inwestycje z wykorzystaniem nowych rozwiązań i technologii. W rozbudowanej mroźni zdecydowaliśmy się m.in. na system sterowania wyposażony w algorytmy automatycznie limitujące konsumpcję energii elektrycznej oraz mobilne regały wysokiego składowania Dexion. To drugie rozwiązanie pozwala efektywnie zarządzać przestrzenią magazynową, a przy tym zoptymalizować procesy logistyczne i skrócić czas dostępu do poszczególnych partii towarów. Regały są wyposażone w dodatkowy system zapewniający bezpieczeństwo pracownikom to dla nas równie istotny aspekt mówi Jarosław Kołodziejski, Dyrektor Zarządzający ds. Magazynowania Frigo Logistics.

Co ciekawe, magazyn mroźni w Żninie będzie zasilał system instalacji fotowoltaicznej o mocy 900 kWp. Pozwoli to zabezpieczyć w 37 proc. zapotrzebowanie obiektu na energię elektryczną. Na działce przy magazynie rozpoczęto budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp.

- W kompleksie obiektów w Żninie zastosowaliśmy rozwiązania wspierające efektywność energetyczną. Poza panelami fotowoltaicznymi i budowaną farmą fotowoltaiczną został zainstalowany system odzysku ciepła technologicznego z instalacji chłodniczej, które następnie zostanie wykorzystane do ogrzewania budynku biurowego i zabezpieczy niemal 50% zapotrzebowania na energię cieplną tego obiektu. Z kolei wszystkie urządzenia energochłonne są zasilane za pośrednictwem falowników, co nie tylko zwiększa ich żywotność, ale i daje duże oszczędności energetyczne. To kolejny krok Frigo Logistics w kierunku wprowadzania prośrodowiskowych rozwiązań mówi Marcin Cichoński, Dyrektor Techniczny Frigo Logistics.

Podczas uroczystości otwarcia starosta Zbigniew Jaszczuk przyznał, że rozbudowa wspomnianego magazynu mrożonek to jeden z dwóch - na terenie Żnina - budynków, który został wybudowany w rekordowym czasie siedmiu miesięcy. Pierwszy to budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wypowiedzi oraz fragmenty wideo z uroczystości otwarcia rozbudowanego magazynu mroźni Frigo Logistics w materiale wideo powyżej.