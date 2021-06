Pałace i dwory regionu kujawsko-pomorskiego. Wspaniałe dziedzictwo minionych wieków

Prawy, wysoki brzegu naprzeciwko bydgoskiego Fordonu to Kępa Ostromecka – ogromny półwysep opływany przez Wisłę . To historyczna ziemia chełmińska, współcześnie przynależna powiatowi bydgoskiemu i gminie Dąbrowa Chełmińska. Perłą pośród tutejszej zieleni są dwa pałace nazywane dziś Starym i Nowym.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku zarządzany jest dziś przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Komierowo. Tu najgłośniej przemawia do nas historia

Wspaniały pałac w Komierowie na Krajnie (powiat sępoleński) przeszedł w ostatnich latach gruntowny remont i pełni rolę hotelu. Z tym miejscem opodal rzeczki Sępólnej (Sępolenki) związana jest historia absolutnie niezwykła, sięgająca korzeniami X stulecia, początków chrześcijaństwa na ziemiach polskich i umacniania państwowości.

Związana jest z jedną rodziną Komierowskich, co nie ma odpowiednika nawet w najstarszych sagach polskich rodów szlacheckich.

Jak głoszą podania – protoplastą rodu był czeski rycerz Bossuta, który był w eskorcie księżnej Dobrawy w 965 roku w drodze do Polski na zaślubiny z Mieszkiem I. Został tu i w podzięce za wierną służbę otrzymał majątek na Krajnie (Komierowo i Włościbórz), która była wtedy pograniczem z ziemiami należącymi do wrogo nastawionych do Piastów plemion pomorskich. Rycerz i jego zbrojna załoga musieli więc zbudować warowną stanicę o konstrukcji ziemno-drewnianej i strzec granic. Pierwotny gródek przekształcony został przez kolejne pokolenia w nowożytny dwór obronny, który ostał się do roku 1656, gdy zniszczyli go Szwedzi. Jego pozostałością są prawdopodobnie ziemne nasypy w pałacowym parku.