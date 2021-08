Paliło się drzewo w Bieńkówce. Zobaczcie zdjęcia

Dzisiejszej nocy (z 26 na 27.08.2021) strażacy z OSP Bieńkówka zostali zadysponowani do wyjazdu. Paliło się drzewo w Bieńkówce. Ratownicy ugasili pożar pnia przy drodze gminnej podając jeden prąd wody na źródło ognia.

Z kolei strażacy z OSP Nowawieś Chełmińska, wczoraj (26.08.2021) zostali zadysponowani do usunięcia przewróconego na jezdnię słupa telekomunikacyjnego. Zablokował on jeden pas jezdni i stworzył zagrożenie w ruchu drogowym. Ratownicy usunęli go na pobocze.

