Pamięć o powstaniu wlkp. Uroczystości w pow. nakielskim potrwają do lutego

Do lutego potrwają także obchody rocznicowe w Kcyni. W środę 27 bm. w kościele poklasztornym w Kcyni odprawiona została uroczysta msza św. Po nabożeństwie koncelebrowanym przez ks. Zbigniewa Grzegorzewskiego i ks. Michała Kosteckiego, proboszcza parafii WNMP w Kcyni, samorządowcy, poczty sztandarowe i mieszkańcy spotkali się na cmentarzu przy ul. Nakielskiej, gdzie znajduje się pomnik – mogiła powstańców wlkp.

W planach konkurs, wystawa i film

Ostatnim akcentem tegorocznych obchodów będzie spotkanie z Andrzejem Wieczorkiem w Urzędzie Miejskim w Kcyni. W ramach cyklu: „Ciekawość świata” opowie on 5 lutego o godz. 17 o kampanii gołanieckiej w powstaniu wlkp. oraz o wojnie polsko – bolszewickiej.

Przygotowania do głównych uroczystości rocznicowych, które odbędą się w styczniu, trwają w Szubinie. Na szubińskim rynku oglądać już można okolicznościową wystawę pt. „Szlakiem bitew i murali frontu północnego powstania wlkp 1918-1919”. Jest ona pokłosiem projektu sfinansowanego przez powiat nakielski.

- Realizatorem projektu było Szubińskie Towarzystwo Kulturalne we współpracy z Muzeum Ziemi Szubińskiej i Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 koło w Szubinie – informuje Kamila Czechowska, dyrektor muzeum, a zarazem pomysłodawca i koordynator projektu.

Kwiaty na powstańczych mogiłach

Uroczystości patriotyczne 27 grudnia zorganizowano także przy obelisku na Placu Wolności w Mroczy oraz na rynku w Nakle. W grodzie nad Notecią obchodom Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego towarzyszyło odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej Straży Granicznej w Nakle.

Przewodniczącym społecznego komitetu budowy tablicy był Lechosław Draeger. I to on wraz z Robertem Lisem, przewodniczącym Zarządu Oddziału NSZZ funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale SG ją odsłonił na rynku. Wszystkich chętnych zaproszono potem na powstańcze opowieści do Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle.