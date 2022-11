Pan Waldemar z Grudziądza ma jedno marzenie - zatrzymać chorobę. Możemy pomóc. Potrzeba jeszcze ponad 18 tys. zł PA

Waldemar Krajewski z Grudziądza choruje na Parkinsona. Są potrzebne pieniądze na operację neurostymulacji mózgu. Możemy wesprzeć zbiórkę Nadesłane

Waldemar Krajewski z Grudziądza ma chorobę Parkinsona. Ma też nadzieję na odzyskanie zdrowia. Został bowiem zakwalifikowany do do wszczepienia stymulatora mózgu, który pozwoli mu lepiej funkcjonować. Na operację jednak są potrzebne spore pieniądze. Na ich zebranie coraz mniej czasu... Brakuje jeszcze ponad 18 tys. zł, a do końca zbiórki zaledwie 12 dni! Możemy wesprzeć zbiórkę. Operacja została wyznaczona na 21 listopada, ale bez całej sumy pieniędzy nie będzie ona możliwa...