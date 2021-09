Pani Magda z Bydgoszczy ma męża, sześcioro dzieci i nowotwór. Potrzebne pieniądze na leczenie!

Kazik jest najmłodszy, są też Stefan, Rozalka, Hela, Józio, no i pierworodny Jeremi. To szóstka dzieci pani Magdy i jej męża, pana Bartłomieja. Rodzina z Bydgoszczy wiodła spokojne życie z wesołą gromadką. Do czasu. Zaraz po narodzinach najmłodszego synka, Kazika, kobieta dowiedziała się strasznej prawdy.