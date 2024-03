Parkrun Toruń. Kolejna aktywna sobota w lasku na Skarpie. Zobaczcie zdjęcia

Parkrun Toruń podobnie jak w innych miastach, odbywa się regularnie i jest jedną z najpopularniejszych imprez rekreacyjnych.

- Liczy się aktywność i dobre samopoczucie - zapewniają organizatorzy, zachęcając innych do dołączenia do grupy. - Nagrodą jest radość i satysfakcja. My zapraszamy do lasku Na Skarpie na 5 kilometrów w ramach parkrun Toruń. Biegiem, truchtem lub marszem. W każdą sobotę czekamy na Ciebie!