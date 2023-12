Pary z Grudziądza świętują Złote Gody. Prezydent Glamowski: - Jesteście strażnikami tego co najważniejsze: rodziny. Zdjęcia

- Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim parom, które otrzymały to wyróżnienie. To niezwykłe osiągnięcie, które świadczy o Waszej miłości, zaangażowaniu i wytrwałości przez wiele lat - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Jesteście dla nas wszystkich wzorem do naśladowania i strażnikami tego, co najważniejsze - rodziny. Wasza miłość i zrozumienie są inspiracją dla nas wszystkich.