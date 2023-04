Patryk Dudek bez prędkości. Lider "Aniołów" w tarapatach, a PGE Ekstraliga za pasem Joachim Przybył

Patryk Dudek Agnieszka Bielecka

Forma Patryka Dudka to największy powód do niepokoju w Toruniu przed inauguracją PGE Ekstraligi. - Wiem, że mam rezerwy - uspokaja żużlowiec. Przed nim kluczowy tydzień przygotowań do sezonu.