Pełnia Księżyca w marcu 2024. Księżyc Śmierci - te znaki zodiaku odczują teraz wpływ pełni [30.03.2024]

Pełnia Księżyca marzec 2024. Na te znaki zodiaku wpłynie teraz Księżyc Śmierci

Księżyc Śmierci określany też jako Robaczy Księżyc jest szczególnie jasny i długo pozostaje na niebie. Najlepiej widoczny Księżyc Śmierci w pełni będzie 25 marca o godzinie 8:01, jednak najlepszy moment, aby go obserwować to po prostu wieczór - oczywiście jeśli warunki na to pozwolą.

Pełnia Śnieżnego Księżyca marzec 2024 - na te osoby wpłynie teraz Księżyc Śmierci

Pełnia Księżyca w marcu miała mieć w sobie magiczną moc. Pierwsza wiosenna pełnia Księżyca to niezwykłe zjawisko. Wierzono, że Księżyc Śmierci może przynieść zmiany i wyjątkowo silnie wpływać na ludzi. Najbardziej znana nazwa księżyca - Robaczy Księżyc - została jej nadana przez rdzennych Amerykanów, którzy nazywali tę ostatnią zimową pełnię od śladów pozostawionych przez robaki, które pojawiają się w świeżo rozmarzającej ziemi. Inne nazwy pełni Księżyca w marcu to:

Pełnia Księżyca Śmierci w marcu 2024 roku zwiastuje nadejście wiosny i oznacza nowe przebudzenie dla wszystkich znaków zodiaku. Wierzono, że Księżyc Śmierci wpływa na ludzi i ich relacje, niesie zmiany, oświetla nowe drogi i możliwości rozwoju. To intensywny okres emocjonalny. Pełnia Księżyca w marcu to także dobry czas na podsumowania, zamknięcia i uzdrowienia.

Pełnia Księżyca to faza, która od zawsze intrygowała ludzi i wzbudzała największe zainteresowanie. W czasie pełni Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca, czyli znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Podczas każdej pełni witalność nie jest najlepsza, warto w tym czasie skupić się bardziej na rozważaniu i planowaniu, niż działaniu. Astrologowie potwierdzają, że pełnia Księżyca symbolizuje punkt zwrotny, kulminację, zakończenie lub przebudzenie, a energię i wpływ Księżyca w pełni można czuć trzy dni przed i trzy dni po lunacji .

Księżyc rządzi naszym nastrojem i najgłębszymi instynktami. Tak naprawdę każda faza Księżyca oddziałuje na nas w mniejszym lub większym stopniu - na nasze nastroje, podejmowanie decyzji, a co za tym idzie - na nasze życie. Pełnia może mieć olbrzymi wpływ na samopoczucie, wpływa na zdrowie psychiczne, miłość i romans oraz odwołuje się do podświadomości. Pełnia Księżyca to czas uwalniania i wyrzucania tego, co zbędne czy szkodliwe poprzez cichą medytację, wymianę myśli lub praktykę duchową. Pełnia Księżyca to moment, kiedy możemy odpuścić. Księżyc wpływa na ludzi - na jednych mocniej, na innych słabiej. Niektórzy w okolicach pełni Księżyca mogą być niespokojni i mieć problemy ze snem. Wpływ pełni Księżyca Śmierci będziemy odczuwać głównie pomiędzy 23 a 27 marca. Niektórzy mogą odczuwać ten wpływ jednak przez nieco dłuższy czas.