Pierwsza drużyna Metalkas 2. Ekstraligi wyjeżdża na tor. Kiedy Abramczyk Polonia Bydgoszcz?

Wiele wskazuje na to, że pierwszego treningu na swoim torze jeszcze w lutym doczekają się w Rzeszowie. - Gęba uśmiechnięta, bo już w sobotę pierwszy trening na naszym torze. Trening w lutym? A jednak! - napisał w mediach społecznościowych Paweł Piskorz, menedżer Stali. - Jeśli wszystkie prace przy torze przebiegną ok i nie spadnie deszcz, to pierwszy trening w sobotę o 11 - dodał przedstawiciel rzeszowskiego klubu.

Polonia na wyjazd jeszcze zaczeka. - Uważnie śledzimy prognozy pogody i planujemy - mówi prezes klubu Jerzy Kanclerz. - Ostatnio jest cieplej, ale było dużo opadów. Jak tor będzie osuszony, trzeba go jeszcze wyrównać, bo jakiś czas temu dosypaliśmy sto ton nowego materiału - przypomina szef klubu.

Nie ma jednak obaw, że przez to tor będzie źle przygotowany do ligi. - Tego materiału nie doszło aż tak dużo, by trzeba było się martwić. Te sto ton to taka "kropla w morzu". Mamy w klubie fachowców: Tomka Bajerskiego i Jacka Woźniaka, którzy wiedzą, jak dobrze przygotować nawierzchnię. Wszystko jest pod kontrolą, mamy już zamówiony sprzęt do ubijania i jeśli tylko warunki pozwolą, zaczniemy pracę. Natomiast na tor przy Sportowej nasi zawodnicy wyjadą dopiero w marcu. Kiedy dokładnie? To zależy od tego, czy jeszcze wrócili do nas zima.