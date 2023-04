Pierwsza Komunia 2023. "Szlafrok duchowny" i "strój kapłana", czyli alba pierwszokomunijna sprowadzana z... Chin

Matka dziewczynki opowiada: - Chciałam kupić używaną albę już razem z wiankiem, rękawiczkami i torebką na książeczkę do nabożeństwa. Od końca ubiegłego roku przeglądałam oferty na portalach darmowych ogłoszeń i na lokalnych grupach na Facebooku. Za całość niektórzy rodzice chcieli dostać nawet ponad 400 zł, w tym alba kosztowała ponad 300 zł. Jak na używany strój, to i tak drogo.

Alba pierwszokomunijna z Chin

Znajoma, której dziecko też chodzi do III klasy i także zostanie przyjęte (w tej samej parafii), zaproponowała kobiecie zakupy za granicą. - W Chinach, przez internet oczywiście – precyzuje bydgoszczanka. - Alba na tzw. chińskim Allegro kosztuje, już w przeliczeniu na naszą walutę, 60 zł, a to i tak górna półka cenowa. Najtańsze można kupić za niecałe 35 zł, a niekiedy przesyłka jest tak samo gratis. Wyglądają, jak nasze, w Polsce szyte i haftowane. Są śnieżnobiałe, chociaż fakt w niektórych miejscach widać nierówne przeszycia.

Zakupy w Azji

Nasza rozmówczyni kontynuuje: - Chińscy sprzedawcy raczej sami nie nazwali tak towaru. Prawdopodobnie korzystali oni ze słowników, opisując ofertę strojów. Nie znali słowa „alba”, więc próbowali dopasować tenże opis do produktu, czyli do tego, jakie stroje są pokazane na zdjęciach. Zorientowali się, że wpisując wspomniane hasła „szlafrok duchowny” czy „duchowna szata”, wyskakują podobne wyniki, czyli fotografie, przedstawiające białe, eleganckie, długie szaty. A właśnie białe, eleganckie i długie są alby, w których polskie dzieci w wieku 10 lat przystępują do pierwszej komunii świętej.

Alba dopasowana do wzrostu

Mama dziewczynki wskazuje: - Alby, które można zamówić na chińskim Allegro, są przeznaczone dla osób dorosłych. Chińczycy jednak są raczej niscy, filigranowi. Takie szaty pasują na nasze dzieci. Jeżeli stroje do komunii będą za długie, można skrócić.

Zainteresowanie zakupem alb zostało chyba również zauważone przez chińskich sprzedawców: jak wpiszesz w wyszukiwarkę „szlafrok duchowny”, to pokazuje ci się kilkanaście wyników. Bywa, że dzisiaj link jest aktywny, a jutro już nie będzie. Polacy, nabywający alby z Azji, nie wiedzą, czy to dlatego, że alby się wyprzedały, czy dlatego, że to był sklep-widmo, który próbował naciągnąć klientów, więc administrator strony go zablokował.