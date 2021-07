Pierwsze nazwiska w Aniołach UMK. To będzie drużyna na awans?

Wiemy już, kto ma poprowadzić Anioły do pierwszych sukcesów. Trenerem seniorskiej drużyny został Sebastian Tylicki. To postać doskonale znana w regionalnej siatkówce. Przed laty grał jako libero w Chemiku, jako trener z dobrymi wynikami prowadził II-ligowych siatkarzy z Chełmży, a ostatnio kierował akademią młodych siatkarzy w Bydgoszczy. To się świetnie komponuje z filozofią Aniołów, gdzie sukcesy seniorów mają iść w parze z rozwojem szkolenia.

Budowę składu Anioły rozpoczęły od kluczowej pozycji rozgrywającego. Będzie nim Rafał Maluchnik, 26-latek, pochodzący z Olsztyna. Ostatnie dwa sezony spędził w Olimpii Sulęcin, z którą awansował z II do I ligi i teraz chce to powtórzyć w Toruniu.