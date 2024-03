Pierwszy taki mecz CUK Aniołów Toruń w sezonie! Tak kibicowaliście siatkarzom

CUK Anioły Toruń - Energetyk Poznań 1:3 (22:25, 21:25, 25:20, 22:25)

CUK Anioły: Brzóstowicz, Mesa, Kalinowski, Skadorwa, Pawlak, Stolc, Detmer (l) oraz Sternik, Grzona, Zimoń, Podporączyński (l).

Torunianie, jak w każdy meczu rundy zasadniczej, byli faworytem, zwłaszcza że grali we własnej gali. Tymczasem od początku to były ciężary dla gospodarzy. W pierwszym secie Energetyk wypracował przewagę od stanu 4:4 do 4:9 i spokojnie kontrolował wydarzenia do końca partii.