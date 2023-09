Pijany kierowca wpadł w Laskowicach. Zapatrzył się na radiowóz i uderzył w krawężnik

- Ta sytuacja pokazuje, jak alkohol oraz inne substancje psychoaktywne wpływają na czas reakcji kierowcy, pracę zmysłów, a w szczególności zmysłu wzroku, funkcje poznawcze oraz zdolność do prowadzenia pojazdu.

- Na ulicy Parkowej zauważyli vw golfa. Kierowca auta tak się zapatrzył na radiowóz, że uderzył w krawężnik i uszkodził oponę. Mundurowi postanowili zatrzymać samochód do kontroli – relacjonuje Joanna Tarkowska, rzeczniczka policji w Świeciu.

Wypadek na DK 10 pod Nakłem. Kierowca trafił do szpitala, droga była zablokowana

Tyko w powiecie świeckim w miniony weekend policja zatrzymała pięciu nietrzeźwych kierowców. Mieli od 1,3 do blisko 2,8 promila alkoholu w organizmie. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz kierowania pojazdami.