"Piłkarskie Orły" na Kujawach i Pomorzu. Ostatnia szansa na zmiany w kwietniu

Może się tak zdarzyć, bo prowadzący w rankingu Patryk Urbański z Zawiszy Bydgoszcz nie będzie miał okazji powiększenia swojego dorobku, ponieważ niebiesko-czarni pauzują w ten weekend. Podobnie rzecz ma się z jego klubowym kolegą Piotrem Okuniewiczem, który jest w czołówce. Nieco inna jest sytuacja Amarildo Jr z Olimpii Grudziądz, który w ostatnim meczu zerwał achillesa i już w tym sezonie nie zagra.

Tak więc otwiera się droga przed czwartoligowcami. Kamil Nowicki z Tłuchowii, Oskar Furst z Noteci Łabiszyn i Wiktor Mrówczyński z Pogoni Mogilno muszą strzelić po dwa gole, by wyprzedzić Urbańskiego. To jest możliwe, bo cała trójka jest dobrej dyspozycji. Drugi ważny czynnik, to gra na własnym boisku gdzie o zdobywanie bramek powinno być dużo łatwiej niż w meczach wyjazdowych.

Przypominamy, że „Piłkarskie Orły” to ranking organizowany w całym kraju przez Polska Press Grupę. W 2023 roku nasza zabawa została rozszerzona o kolejną klasę rozgrywkową - do tej pory pod uwagę braliśmy tylko piłkarzy z klubów występujących na polskich boiskach w Ekstraklasie, I lidze, II lidze i III lidze, a od teraz w klasyfikacji uwzględniamy także zawodników występujących w IV lidze, co ma szczególnie duże znaczenie dla naszego województwa, nie posiadającego klubów grających na szczeblu centralnym.