Piotr Lisek - tak mieszka i żyje na co dzień lekkoatleta. Aleksandra i Liliana to jego największe skarby

Piotr Lisek ma na koncie m.in. trzy medale mistrzostw świata w skoku o tyczce, a teraz ma na koncie także debiut w MMA. W piątkowy wieczór 29 września pokonał w 71 sekund Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka. Sportowiec pochodzi ze Szczecina i tam mieszka z żoną Aleksandrą i córką Lilianą. W takim domu mieszka i tak żyje na co dzień Piotr Lisek, świetny lekkoatleta, wiecznie uśmiechnięty człowiek i teraz także wojownik MMA - zobaczcie zdjęcia!

Piotr Lisek w MMA. Tak mieszka nowa gwiazda freak fightów

Decyzja Piotra Liska wzbudziła sporo emocji w polskim sporcie. To aktywny wciąż lekkoatleta, który planuje start w przyszłorocznych Igrzyskach Olimpijskich. Polski Związek Lekkiej Atletyki nie był specjalnie szczęśliwy z jego decyzji, ale ostatecznie wyraził zgodę na walkę, o ile ta nie będzie kolidowała z przygotowaniami olimpijskimi.

Piotr Lisek zadebiutował w MMA. Lekkoatleta przyznaje: - Pieniądze są fajne

Dlaczego Piotr Lisek zdecydował się na udział we freak fightach? Bez wątpienia jednym z głównych powodów były finanse. Tego typu gale cieszą się ogromną popularnością i organizatorzy prześcigają się w ściąganiu znanych nazwisk do klatki. Wkrótce w MMA zadebiutuje także skoczek Piotr Żyła i mówi się w kuluarach, że jego gaża przekroczy wszystkie dotąd zarobione przez skoczka pieniądze na skoczniach narciarskich.

- Pieniądze są bardzo fajne, są jakąś motywacją, nie ukrywam. Zainwestowałem przez tyle lat kariery pieniądze i staram się na tyle dużo zarabiać, by czuć satysfakcję z życia. Nie jestem na tyle majętny, by nie robić nic - przyznaje otwarcie Piotr Lisek

Piotr Lisek na bieżni znalazł wielką miłość. Tak wygląda jego ukochana Aleksandra

Prywatnie Piotr Lisek od lat tworzy zgrany związek z Aleksandrą, z domu Wiśnik. To także lekkoatletka, która ma na koncie m.in. mistrzostwo Polski w skoku o tyczce. Nic więc dziwnego, że to właśnie sport połączył parę. Pobrali się w 2016 roku, a trzy lata później doczekali się córeczki Liliany, a w październiku 2023 roku rodzina znowu się powiększy.

Tak mieszka i żyje Piotr Lisek. W domu ma medale mistrzostw świata i Europy

Piotr Lisek ma 31 lat, jest aktualnym rekordzistą Polski w skoku o tyczce. Pierwszy duży sukces to brąz na mistrzostwach świata w Pekinie w 2015 roku, potem dołożył jeszcze srebro w 2017 roku i kolejny brąz w 2019. Jedyne złoto to na razie halowe mistrzostwo Europy w Belgradzie w 2017 roku. Do spełnienia zostało jedno marzenie: olimpijski medal i szansa już w 2024 roku w Paryżu.