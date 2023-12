Zwiększona liczba patroli, monitorowanie obiektów kolejowych, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu – to kolejne działania podejmowane w czasie świąt przez Straż Ochrony Kolei.

Zimowa organizacja nadzoru nad liniami kolejowymi ma zapewnić bezpieczne i sprawne podróże na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Prowadzony jest stały monitoring pogody i dostosowana do niego odpowiednia gotowość służb.

Jak zapewnia Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - dyspozytorzy PLK przez całą dobę utrzymują kontakt z przewoźnikami i służbami technicznymi. W okresie świąteczno-noworocznym w gotowości do pracy w całym kraju są: 173 zespoły szybkiego usuwania usterek i 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego oraz 65 pociągów sieciowych do usuwania awarii sieci trakcyjnej wyposażonych m.in. w urządzenia do odladzania sieci trakcyjnej oraz specjalne wzmocnione nakładki na pantografy do usuwania szronu/szadzi z przewodów jezdnych.