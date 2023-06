Plac Grodzki we Włocławku zmieni nazwę. Będzie Placem Fajansu Włocławskiego [zdjęcia]

„Włocławki” włocławskie wyroby ceramiczne są dla włocławian szczególnie ważne, przez wiele lat nieprzerwanie produkowano we Włocławku tradycyjny fajans m. in: talerzyki, wazony, filiżanki, serwisy obiadowe, kawowe oraz unikatowe formy i maltury pn. pikassy. Oryginalna i rozpoznawalna na skalę światową ceramika powstawała w Ośrodku Wzorcującym we Włocławku przy ul. Kościuszki pod nadzorem najlepszych projektantów - pani Elżbiety Piwek- Białoborskiej, pana Jana Sowińskiego, pana Wita Płażewskiego oraz pana Antoniego Bisagi, którzy określani są jako twórcy nowoczesnego fajansu” – czytamy w dalszej części uchwały.