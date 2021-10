Magdalena Ziółkowska tworzy biżuterię ze starej porcelany. Przyjedzie na festiwal fajansu do Włocławka

Włocławek słynie z charakterystycznego fajansu, który znany jest nie tylko w Polsce. Wiele osób kolekcjonuje wyroby z kujawskimi motywami, między innymi talerze, kubki czy zegary. Powstają także ubrania i biżuteria nawiązujące do wzorów zdobiących fajansowe wyroby z Włocławka. Warto dodać, że za dwa lata obchodzić będziemy 150. rocznicę powstania pierwszej włocławskiej fabryki fajansu.

Festiwal Włocławskiego Fajansu 2021. Co przygotowano?

Kiermasz fajansowych wyrobów we Włocławku

W ramach festiwalu, w sali widowiskowej Browaru B., odbędzie się kiermasz, na którym swoje wyroby nawiązujące do włocławskiego fajansu wystawią między innymi twórcy ludowi, kolekcjonerzy, i sprzedawcy. Jedną z nich będzie rękodzielniczka Magdalena Ziółkowska, która tworzy biżuterię z kawałków starej porcelany. W jej wyrobach pojawiają się m. in. fragmenty włocławskiego fajansu. Przypomnijmy, że 10 maja 2021 roku rękodzielniczka odwiedziła miasto, żeby sprawdzić „ile jest Włocławka we Włocławku” i na ile Włocławek promuje swoją ceramiczną tradycję (więcej na ten temat pisaliśmy w tym materiale).