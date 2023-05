PiS w Bydgoszczy: Popieramy projekt przeciw seksualizacji dzieci w szkołach

- Generalnie idea jest taka, by wzmocnić rolę rodziców w kwestiach związanych z funkcjonowaniem polskiej oświaty - mówił Tomasz Latos, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Bydgoszczy. - By rodzice mieli więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, jakiego rodzaju propozycje również zajęć dodatkowych dla dzieci w szkołach. Ważne jest, czy rodzice mają pełną wiedzę na temat zakresu tych zajęć oraz tego, na jakiej podstawie są one organizowane.