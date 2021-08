Plażowanie w Kujawsko-Pomorskiem czas kończyć, ale ratownicy zostaną na posterunkach do końca wakacji

Ochłodzenie i przelotne opady deszczu przyniosło powietrze napływające z północnego zachodu. W piątek znów popada i może zagrzmieć.

Bydgoski synoptyk Bogdan Bąk prognozuje, iż w najbliższy weekend możemy spodziewać się słońca i maksymalnie 22-23 stopni Celsjusza. Może więc się okazać, że temperatura powietrza i wody niemal zrównają się. To może zachęcić wiele osób do przyjazdu nad wodę.

Utonęło już kilkanaście osób

Jak informuje mł. insp. Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy - podczas tegorocznych wakacji w naszym regionie utonęło już 12 osób, a dla porównania w całe wakacje 2020 roku 15. Od początku tego roku utonęły 23 osoby, zaś w analogicznym okresie roku ubiegłego 26.

Dotarła do nas niestety informacja o kolejnej ofierze - utonięciu 31-letniego mężczyzny, który we wtorek wraz z 26-letnim kolegą (obaj pochodzili z Rzadkwina położonego na wschodnim brzegu Jeziora Pakoskiego) wybrał się na ryby. Ich łódź przewróciła się i wędkarze wpadki do wody. Zwłoki 31- latka wyłowiono w środowe popołudnie. Trwają zakrojone na szeroką skalę poszukiwania jego kolegi.