Decyzja ws. Siarzewa do ponownego rozpatrzenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Organizacje społeczne obszernie uzasadniły motywy zastosowanych środków odwoławczych. W przeważającej większości zgłaszano uwagi dotyczące zakresu i kompletności przeprowadzonej oceny oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w szczególności w odniesieniu do przesłanek art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), w tym do ustalonej kompensacji, a także sfery proceduralnej postępowania prowadzonego przez RDOŚ, rzutujące na legalność zaskarżonej decyzji. Wskazano, iż inwestycja będzie oddziaływać na co najmniej 3 obszary Natura 2000 oraz zagrażać co najmniej czterem jednolitym częściom wód powierzchniowych.