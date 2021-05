Płynie rzeka coraz droższego mleka, ale koszty produkcji surowca rosną jeszcze szybciej

- Od dawna cena za mleko, które sprzedaję do mleczarni, jest podobna - mówi Leszek Olszewski, rolnik z miejscowości Białowieżyn (pow. lipnowski). - Średnio dostaję (netto) od 1,57 zł do 1,58 zł za litr, czasami do tego dochodzą sezonowe premie.

I choć rolnik zdaje sobie sprawę, że są to stawki powyżej średniej krajowej, to jego zdaniem zysk gospodarzy zjadły rosnące koszty produkcji. - Bardzo podrożały na przykład pasze - dodaje pan Leszek. - Od listopada płacę za pasze treściwe o 11,5 -12 tys. zł więcej w ciągu miesiąca! Jeśli przy obecnych stawkach za mleko nie jestem w stanie odłożyć chociażby pięciu procent pieniędzy ze sprzedaży mleka, to zaczyna brakować motywacji do pracy.

Opłacalność zjadły podwyżki

Gospodarz z Białowieżyna zamierza wybudować cielętnik ze stacją do odpajania cieląt. - No i okazało się, że tak bardzo wzrosły ceny materiałów budowlanych, że inwestycja, która jeszcze w minionym roku kosztowałaby ok. 200 tys. zł, teraz pochłonie 260 tys. zł.