Po konsultacjach społecznych ws. małej obwodnicy Sępólna Krajeńskiego projektant zmienia preferowany wariant

Mała obwodnica Sępólna Krajeńskiego to nowa droga, która ma połączyć miejscowość Grochowiec przy drodze wojewódzkiej nr 241 z Siedliskiem, gdzie powstać ma rondo, rozpoczynające budowę dużej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 25. To około 1,5-kilometrowy odcinek uzupełniający planowaną obwodnicę miasta. Droga, o której mowa, połączyłaby trasy wylotowe z Sępólna Krajeńskiego w kierunku Więcborka i Bydgoszczy. Inwestorem pierwszej, mniejszej obwodnicy, jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, a właściwej „dużej” obwodnicy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obie inwestycje są na różnym etapie, lecz finalnie będą się uzupełniać.

- To inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia ruchu tranzytowego i ruchu, który przebiega przez Sępólno Krajeńskie. Gdyby ona nie powstała, to praktycznie połowa ruchu tranzytowego dalej by przebiegała przez centrum naszego miasta. Dlatego jest bardzo ważne, żeby ruch z kierunku poznańskiego także wyprowadzić na drogi obwodnicowe. Gdyby nie było tej tzw. małej obwodnicy, to nikt na rondzie wlotowym do Sępólna Krajeńskiego nie zawracałby i nie jechał do Niechorza, żeby przejechać dalej obwodnicą w ciągu drogi krajowej. Zamiast tego większość kierowców przyjeżdżających od strony Poznania, dalej przejeżdżałaby przez centrum naszego miasta – argumentuje Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.