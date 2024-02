Po meczu CUK Anioły - Projekt Warszawa. Artur Szalpuk: - Wielkie brawa dla kibiców w Toruniu [wideo]

II-ligowy zespół CUK Aniołów Toruń znalazł się w gronie ośmiu najlepszych drużyn w Pucharze Polski. Po czterech kolejnych wygranych marsz torunian do turnieju finałowego w Krakowie przerwała dopiero trzecia drużyna PlusLigi, Projekt Warszawa. To drużyna, która w PlusLidze wygrała 17 z 21 meczów, a w europejskim Pucharu Challenge awansowała właśnie do finału. Dla CUK Aniołów była to pierwsza porażka w sezonie.

Po meczu CUK Anioły Toruń - Projekt Warszawa rozmawialiśmy z siatkarzami obu drużyn.

Sławomir Stolc, CUK Anioły Toruń: - To była dla nas weryfikacja. W pewnych momentach mogliśmy się lepiej zachowywać.

Artur Szalpuk, Projekt Warszawa: - Wielkie brawa dla kibiców z Torunia, wielkie brawa dla drużyny z Torunia, która po drodze do tego meczu wyeliminowała kilka drużyn z wyższej ligi.

