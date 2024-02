Tysiąc gardeł w SP 28! Tak kibicowaliście siatkarzom CUK Anioły Toruń w meczu z Projektem Warszawa Joachim Przybył

Na spełnienie marzeń kibice i siatkarze CUK Aniołów muszą poczekać do turnieju finałowego II ligi. W meczu o awans do Final Four Pucharu Polski torunianie przegrali z jedną z najlepszych polskich drużyn, Projektem Warszawa. Hala SP 28 pękała w szwach. tak kibicowaliście toruńskim siatkarzom!