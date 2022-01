Po meczu Twardych Pierników. Trener PGE Spójni: To bardzo inteligentna drużyna

Zwycięstwo jest tym cenniejsze, bo właśnie wzmocniona w ostatnim czasie PGE Spójnia należy do tych zespołów, które mogłyby pozbawić Twarde Pierniki miejsca w ósemce. Torunianie mieli zapaść, w kiepskim stylu przegrali u siebie z Treflem Sopot i Legią Warszawa, ale najgorsze chyba za nimi.

- Zapracowaliśmy na to zwycięstwo, przez większą część meczu to my dyktowaliśmy warunki. Nie był to łatwy mecz, bo z powodu problemów z kontuzjami cały tydzień nie trenowaliśmy w komplecie. To było zwycięstwo zespołowe, wszyscy dali z siebie maksimum. Z optymizmem patrzymy teraz w przyszłość - mówi trener Ivica Skelin.