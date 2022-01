Arcyważne zwycięstwo Twardych Pierników Toruń. Play off bliżej!

PGE Spójnia Stargard - Twarde Pierniki Toruń 80:82 (27:24, 15:23, 15:16, 23:19)

PGE SPÓJNIA: Gilder 20 (4), Spires 16 (1), 8 zb., Johnson 12, Gray 9 (1), Steele 7 oraz Młynarski 11 (1), Śnieg 5, Szmit 0, Szymkiewicz 0.

TWARDE PIERNIKI: Amigo 18, Cel 14 (1), Manigat 13 (2), Rogić 11 (1), 6 as., Diduszko 0 oraz Eads 14 (1), Samsonowicz 10 (2), Kołodziej 2.

Zwycięstwo w Stargardzie bardzo by poprawiło notowania Twardych Pierników w wyścigu po play off. Celem minimum była obrona lepszego bezpośredniego bilansu z PGE Spójnia, czyli nie można było przegrać większą różnicą niż 7 punktów. Udało się osiągnąć pierwszy cel, co jest naprawdę sporym krokiem w kierunku play off.

To do gospodarzy początkowo należała inicjatywa. W 1. kwarcie najczęściej odpowiadał im Daniel Amigo (9 pkt w tej części), ale PGE Spójnia miała szerszy wachlarz punktujących graczy: aktywny był Spires, z dystansu trafiała jak na zawołanie Gilder (11 pkt w tej kwarcie). Kiepsko wyglądała defensywa Twardych Pierników, rywale trafiali z gry ze skutecznością ponad 70 procent.