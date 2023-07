Po pożarze w Zielonej Górze. Także mieszkańcy regionu źle zachowują się podczas zagrożenia

- Lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa jest porażające. Przecież sztaby kryzysowe po to są, aby ostrzegać społeczeństwo przed zagrożeniami, a mimo to jako społeczeństwo mamy problem z odbiorem tych ostrzeżeń, czy to wydawanych w sprawie zagrożeń naturalnych czy spowodowanych – jak było w Zielonej Górze - działalnością człowieka. Niewielu osobom przychodzi do głowy, aby zastosować się – zostać w domu, zabezpieczyć okna i drzwi, założyć zwykłe maseczki, jakich używaliśmy podczas pandemii - kontynuuje Frątczak.