Pociąg bydgoskiej Pesy zderzył się z ciężarówką podczas pierwszego dnia testów na torach w Ghanie

Z informacji portalu "rynek kolejowy" wynika, że ciężarówka stała na torach poza przejazdem kolejowym. Miała być niewidoczna dla maszynisty do momentu wyjścia z łuku. Nie udało się niestety uniknąć zderzenia.

Na wspomnianym portalu czytamy, że "zadziały systemy bezpieczeństwa polskiego pojazdu. Pociągi bydgoskiej Pesy, wyposażone są w absorbery energii i strefę zgniotu, dzięki czemu według wstępnych informacji, nikt nie odniósł obrażeń". Co więcej, pojazd o własnych siłach ma zjechać do bazy w Temu. Zespół trakcyjny Pesy został dostarczony do Ghany drogą morską, gdzie powstała pierwsza normalnotorowa linia kolejowa. Podróż trwała 1,5 miesiąca.