Pociągi bydgoskiej Pesy jadą do Afryki. Mają tam zrewolucjonizować przewozy pasażerskie

Bydgoska Pesa zaprezentowała swój pierwszy spalinowy zespół trakcyjny wyprodukowanego dla Ghany. Pociąg dotrze tam drogą morską.

Na razie jednak pociąg dla Ghany z umieszczoną na przedzie składu flagą tego zachodnioafrykańskiego kraju twardo trzyma się torów – w piątek w samo południe ruszył w drogę z dworca głównego PKP w Bydgoszczy do Solca Kujawskiego i z powrotem. Podpisana przez Pesę umowa ramowa zakłada dostawę do 12 takich pojazdów dla kolei w Ghanie. Będą to zespoły trakcyjnej z najnowszej platformy pojazdów regionalnych Pesa. Jako pierwszy dostarczony zostanie pojazd zbudowany na bazie dostarczanego na rynek czeski DMU 847. -Chciałbym podziękować zarówno za szybką realizację naszego zamówienia, jak i dzisiejszą uroczystość. Dostawa tych nowoczesnych pociągów to milowy krok w rozwoju kolei w Ghanie, który będzie miał ogromne znaczenie nie tylko dla sektora kolejowego, ale dla całości rozwoju społecznego i gospodarczego kraju – powiedział Yaw Owusu, sekretarz stanu i prezes Agencji Rozwoju Kolei Ghany.

Dodał, że jest to otwarcie na międzynarodową współpracę gospodarczą, które niesie z sobą wiele korzyści dla obywateli Ghany. Zapewnił, że jego kraj chce kontynuować współpracę lokalnych firm z Pesą.

- Produkcja tych pojazdów to wyzwanie nie tylko ze względu na ekstremalnie krótki czas realizacji dostawy, ale przede wszystkim na specyficzne warunki eksploatacyjne w jakich będą one jeździć. Dla Pesa ta umowa to początek współpracy z Ghaną, która jest jednym z najbardziej obiecujących wschodzących rynków kolejowych w Afryce - podkreśla Krzysztof Zdziarski, prezes zarządu PESA Bydgoszcz. - Eksperci podkreślają często, że Pesa jest jedną z głównych polskich, przemysłowych marek eksportowych… Dzisiejsza uroczystość to potwierdza. Po kilkunastu krajach Europy czas na Afrykę. Panu ministrowi i przedstawicielom Kolei z Ghany gratuluję wyboru. Jestem przekonany, że wasi pasażerowie będą podróżować bezpiecznymi, komfortowymi pociągami – powiedział Michał Koniuch, wicewojewoda kujawsko - pomorski.

Ghana modernizuje infrastrukturę

Ten afrykański kraj nad Atlantykiem rozpoczął intensywny proces rozwoju infrastruktury i buduje swoje własne kompetencje w kolejowych przewozach pasażerskich.

Wyprodukowane przez Pesę pociągi będą obsługiwać ruch pasażerski na nowej linii kolejowej łączącej port morski Tema z portem rzecznym Mpakadan. Pojazdy z nowej serii produkcyjnej Regio160 będą spełniały najnowsze europejskie normy emisji spalin i zostaną wyposażone w nowoczesne, ekologiczne silniki Stage V. Będą to pierwsze tak przyjazne środowisku naturalnemu pojazdy DMU dostarczone do Afryki. Rząd Ghany rozpoczął realizację programu budowy prawie 4 tysięcy km nowych linii kolejowych o standardowym rozstawie szyn 1435 mm. Celem tego projektu jest zdecydowana poprawa możliwości komunikacji i transportu wewnątrz kraju oraz umożliwienie w przyszłości krajom sąsiednim dostępu koleją do ważnych dla gospodarki tego Regionu Afryki Zachodniej portów morskich w Ghanie. Poza transportem towarów i surowców naturalnych, nowe linie mają również zachęcić obywateli Ghany do korzystania z transportu kolejowego, stąd pomysł rządu tego państwa, aby kolej, a nie transport drogowy stała się kluczowym elementem rozwoju transportu publicznego. Ma to szczególne znaczenie ze względów demograficznych – kraje tego rejonu są przeludnione. W samej Ghanie mieszka 33 mln ludzi, a stolica kraju Accra to szybko rozwijająca się 6 - milionowa aglomeracja, która w perspektywie dekady może stać się jednym z 10 największych miast afrykańskich.

Spalinowe, ale ekologiczne

PESA, jako szósty na świecie producent pojazdów spalinowych, zaoferowała kolejom w Ghanie najnowocześniejsze pojazdy eco-DMU z nowej platformy pojazdów regionalnych, które doskonale odpowiadają potrzebom afrykańskich przewoźników, operujących przede wszystkim na liniach niezelektryfikowanych. Do tej pory PESA dostarczyła ponad 450 pojazdów DMU, którymi podróżują między innymi pasażerowie w Polsce, Niemczech, Czechach, Włoszech, na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

Do Ghany popłyną statkiem

Wyzwaniem będzie również sama dostawa pojazdów do klienta, ponieważ dotrą one do Ghany drogą morską.

- Po zakończeniu testów w lutym 2024 ten pojazd zostanie podzielony na dwa człony, przetransportowany na specjalnych lawetach do Hamburga, następnie statkiem dotrze do portu Tema w Ghanie. W marcu 2024 rozpoczniemy ostatnie jazdy testowe w warunkach eksploatacyjnych – poinformował Jan Bończyk, szef kolejowego rynku zagranicznego Pesa.

