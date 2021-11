Podwyżka stóp procentowych. Tak chcą nas chronić przed szalejącymi podwyżkami cen. Tyle więcej zapłacą kredytobiorcy

Druga podwyżka stóp procentowych

To druga podwyżka stóp procentowych w bardzo krótkim czasie, bo od października tego roku. W zeszłym miesiącu RPP zdecydowała o podniesieniu głównej stawki oprocentowania z 0,1 do 0,5 proc., ale teraz z 0,5 do 1,25 proc., czyli znacznie więcej.