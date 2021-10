Podwyżki cen prądu w Inowrocławiu. Ryszard Brejza: "Już wiem, że winny jest Brejza…"

Inowrocławski ratusz poinformował, że w ramach przetargu na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, do Urzędu Miasta Inowrocławia wpłynęła tylko jedna oferta.

Wynika z niej, że Miasto Inowrocław, jednostki oraz spółki: PGKiM, IGKiM, MPK, ZEC będą płacić około 60 procent więcej za 1kWh.

- Przedstawiony wzrost, to w skali kraju kolejne miliony złotych. Będą podwyżki biletów i opłat praktycznie wszystkiego. Mniej usług sprzątania i odśnieżania ulic, remontów, inwestycji, może wyłączania oświetlenia i ograniczeń w komunikacji autobusowej i to nie wszystko. Wcześniej zabrano nam około 20 milionów złotych z podatków. Informuję o tym zagrożeniu od dawna, ale mam wrażenie, że niewielu chce przyjąć to do wiadomości. Już wiem, że winny jest Brejza - komentuje Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.