Pogoda dla Kujaw i Pomorza. Wiosna pod parasolem i w ciepłym swetrze

Zobacz wideo: Zimna wiosna to droższe warzywa.

Trwa huśtawka temperatur - 8 maja średnia dobowa wynosiła 8 kresek powyżej zera, trzy dni później miała ok. 23 stopnie, a 18 maja 12,5.

Napływa zimne powietrze znad Atlantyku

- Nadal będzie napływać chłodne powietrze polarno- morskie, głównie z północnych rejonów Atlantyku. W większości dni ma padać, ale te zjawiska nie będą ani długie, ani intensywne. W sumie może spaść co najmniej 30 mm deszczu na każdy metr kwadratowy – informuje bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.

Będą też lokalne burze, ale ich aktywność może być co najwyżej umiarkowana. Przez 8-10 kolejnych dni temperatura w dzień wzrośnie maksymalnie do 15-16 stopni Celsjusza, a w nocy będzie obniżać się do 9, może 8.