Pogoda na czerwiec 2021. Mamy już nawet 200% normy opadów. Kiedy wreszcie będzie ciepło i słonecznie?

- Kończący się maj na pewno spełnił oczekiwania rolników - uważa Bogdan Bąk, bydgoski synoptyk. - Jeśli chodzi o opady, to normy są wypełnione od 120% do ponad 200%.

Do upalnych nie będzie należał ostatni weekend maja. - Do końca miesiąca pozostaniemy w chłodnej masie powietrza, opady będą już pojawiać się rzadziej i ich intensywność będzie malała. Termometry pokażą maksymalnie od 15ºC do 19ºC; w nocy od 7ºC do 5ºC - zapowiada Bogdan Bąk.