Pogoda w kujawsko-pomorskiem. Korzystajmy z ostatnich ciepłych promieni słońca. Idzie duże ochłodzenie Marek Weckwerth

Piękna złota polska jesień potrwa do wtorku, a potem nad Kujawy i Pomorze napłynie zimne powietrze polarno-kontynentalne Fot. Marek Weckwerth

We wtorek termometry na Kujawach i Pomorzu wskażą maksymalnie 21 stopni Celsjusza, ale to wszystko na co stać aurę, bo już od środy rozpocznie się ochłodzenie.