Pogoda w Kujawsko-Pomorskiem zaskoczy. Zima nie chce się z nami tak szybko pożegnać

- Istnieje spore prawdopodobieństwo, że we wtorek (28 marca) od wczesnego poranka po wczesne przedpołudnie będą się pojawiać miejscami silniejsze opady śniegu i krupy śnieżnej przy lekko ujemnej temperaturze. Lokalnie może się zrobić biało i może być ślisko. Do tego dołączy w porywach silny polarny wiatr – przestrzega synoptyk Rafał Maszewski , autor strony internetowej www.pogodawtoruniu.pl.

Ocieplenie przyjdzie z zachodu

Potem znów powieje z północy

To ocieplenie nie potrwa długo. W sobotę powietrze ogrzeje się jeszcze do 9-10, ale w niedzielę wiatr zmieni się dokładnie na północny i znów powieje polarnym powietrzem. Wszystko co wtedy da nam natura to 5 stopni, a przy tym deszcz przechodzący w śnieg.