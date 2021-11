Pogoda w regionie. Najpierw deszcz, potem słońce, a za kilka dni może spaść śnieg! Taka będzie pogoda w kujawsko-pomorskiem

W najbliższych dniach łupek rtęci podniesie się do 6-7 kresek powyżej zera. Do środy codziennie należy spodziewać się przelotnych mżawek, zaś w kolejnych dniach przelotnych deszczy.

Nad Kujawsko-Pomorskie płynie łagodne powietrze

Powieje ciepłem, pojawi się słońce

Na Kujawach i Pomorzu jest i będzie dużo chmur, ale od czwartku te podniosą się i będzie szansa na przebłyski słońca. W czwartek podniesie się także nieco temperatura - do 7, może 8 stopni. W piątek i sobotę będzie jeszcze lepiej – do 10 lub 11. W tym czasie także noce będą bardzo ciepłe, bo do 8-9 stopni.