Nie tylko kierowca musi być ostrożny – pieszy także! A ten wieczorem jest słabo widoczny Marek Weckwerth

Po zapadnięciu zmroku na drogach robi się naprawdę niebezpiecznie – piesi mogą być niewidoczni. Dlaczego wchodzą pod koła? Fot. Jarosław Jakubczak

Na słabo oświetlone przejście wchodzi ubrany na czarno pieszy. Kierowca dostrzega go dosłownie w ostatnim momencie i gwałtownie hamuje. - To był tylko jakiś cień! - wykrzykuje do siebie oszołomiony. Było gorąco, ale mogło być tragicznie.