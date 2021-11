Pogoda w regionie. Rano skrobanie szyb, w południe przebłyski słońca Marek Weckwerth

Nocne i poranne przymrozki sprawią, że kierowcy będą zmuszeni skrobać szyby swych samochodów Fot. Anna Kaczmarz

Przed nami nocne przymrozki i utrzymujące się do rana mgły. Maksymalna dzienna temperatura na Kujawach i Pomorzu sięgać będzie 7-8 stopni Celsjusza. To już czas na wyposażenia aut w zimowe opony i przygotowanie skrobaczek do szyb.