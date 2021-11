Tak rząd zamierza walczyć z pijanymi kierowcami. Jak poprawić bezpieczeństwo na drogach? Marek Weckwerth

Teraz praktycznie każda kontrola drogowa wiąże się także z „dmuchaniem w balonik”. Łukasz Kaczanowski

To, co się dzieje na polskich drogach, woła o pomstę do nieba – brak poszanowania dla przepisów i innych uczestników ruchu, szaleństwo, chamstwo i głupota, wyrażana też spożyciem alkoholu. Sytuację może uzdrowić od początku przyszłego roku drakońska podwyżka mandatów i grzywien sądowych.