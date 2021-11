Takie urządzenia ruchu drogowego spowalniają pojazdy. Czy są skuteczne?

Znak, że kierowcy mają to w nosie

- Dla spowolnienia ruchu powinny wystarczyć same znaki. Skoro jednak bardzo wielu kierowców ich nie respektuje, do ich świadomości i fizyczności trzeba się zwrócić innym sposobem – urządzeniami wymuszającymi ograniczenie prędkości – uważa Marek Staszczyk , sekretarz Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu. - Dlatego inżynierowie wymyślają różne sposoby na okiełznanie temperamentu zmotoryzowanych. Przy czym progi zwalniające nie są najlepszym rozwiązaniem.

Leży, ale nie zawsze z sensem

- Ludzie podchodzą do montażu progów jak do zakupu butów. Jest moda na markę Nike to chcą ją mieć. A nie tak powinno być, bo te urządzenia nie zawsze spełniają pokładane w nich zadanie. Gdy spadnie śnieg, stają się niewidoczne i można sobie uszkodzić zawieszenie. Owszem, są znaki, ale w ich gąszczu kierowca traci orientację. Liczbę znaków trzeba ograniczyć do minimum – uważa Andrzej Matusewicz, radny Osielska, dyrektor Loży Bydgoskiej Business Center Club. - Każdy chce mieć te progi, ale nie w pobliżu swego domu. Gdy jest pod domem sąsiada, to OK. W naszej miejscowości jest już chyba kilka tysięcy progów, około 200 wniosków na ich ułożenie czeka na rozpatrzenie, a 30 na zdjęcie.