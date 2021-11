Niezwykła kaszubska przygoda. Tak płynęliśmy rzekami i jeziorami do wdzydzkiej przystani

Zobacz wideo: W Bydgoszczy trwają zdjęcia do filmu „Magiczny kwiat paproci”

Wieprznica przycupnęła nad rzeczką Rakownicą na przesmyku między Jeziorem Wieprznickim a stawem młyńskim w Wieprznicy. Stąd do ujścia do Wdy w Loryńcu jest 17,5 km (tak informują znajdujące się tu znaki szlaku kajakowego), ale przed nami będzie jeszcze konieczność pokonania Wdą i zachodniego ramienia jeziora Wdzydze (Radolne), a to kolejne 8 km. Takie przynajmniej były plany, bo sprawy potoczyły się nieco inaczej. Nie uprzedzajmy jednak wypadków…

Na starcie w Wieprznicy stanęło czworo bardzo doświadczonych bydgoskich kajakarzy (Iwona Jeziorska, Andrzej Gomol, Wojciech Dziedzic i dziennikarz „Pomorskiej”, autor artykułu) – członków lub sympatyków Sekcji Turystyki Kajakowej RTW Lotto – Bydgostia) oraz mało doświadczona kajakarka z Łodzi, pracowniczka hotelu we Wdzydzach Kiszewskich. Już po pierwszych ruchach wioseł wydawało się, że Magda daleko nie dopłynie, a przynajmniej nie szybko tak się stanie. Dni zaś już krótkie.