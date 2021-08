Pogoda w regionie. Słońce uśmiecha się do nas coraz bardziej. W weekend zrobi się gorąco!

Nasza część kraju utrzymuje się cały czas w powiewach atlantyckiego powietrza. Wiatr wieje zasadniczo z zachodu, skręcając od czasu do czasu bardziej na północ lub południe. A to determinuje wzrost lub spadek temperatury.

W piątek kierunek wiatru zmieni się z zachodniego na południowo- zachodni i od razu poczujemy ocieplenie do 27 stopni Celsjusza (z 23-24 we czwartek). W sobotę ma być jeszcze cieplej – do 28.