Pogoda. Wiosna jeszcze się waha, ale w weekend „wybuchnie” z całą siłą

Po całkiem ciepłej aurze we wtorek (maksymalnie 15 stopni Celsjusza), w środę temperatura zacznie nieznacznie spadać i wyniesie do 13 stopni Celsjusza. We czwartek będzie to 11-12 stopni, zaś w piątek tylko 9-10. W te dni może też trochę popadać.

W niedzielę do 20 stopni

Zwrot akcji nastąpi w sobotę, gdy wiatr zmieni się z północno-zachodniego na południowo- zachodni, na co termometry zareagują podniesieniem słupa rtęci do 12-13 kresek powyżej zera. I wreszcie długo oczekiwana prawdziwa wiosna ma pokazać swe oblicze w niedzielę – powieje dokładnie z południa Europy i powietrze rozgrzeje się do 20 stopni, i to w cieniu. W poniedziałek ma być nawet do 21 stopni.