Pół miliona butelek trafi do recyklingu. To efekt akcji Anwilu „Drzewko za butelkę” OPRAC.: Joanna Maciejewska

Kategoria szkoły:I miejsce - Szkoła Podstawowa nr 22 II miejsce - Zespół Szkół nr 11III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Smólniku

Anwil SA podsumował tegoroczną ogólnopolską akcję „Drzewko za butelkę” we Włocławku i powiecie włocławskim. W 2023 roku do akcji przystąpiło blisko 30 przedszkoli, szkół i żłobków. W akcję zaangażowało się blisko 3500 dzieci, które łącznie zebrały ponad pół miliona butelek PET. To o 120 tysięcy więcej, niż w 2022 roku. Zobaczcie, kto zwyciężył w ekologicznych zmaganiach.