Policja z Rypina zatrzymała szajkę złodziei. Przestępcy kradli olej napędowy w okolicach Rypina, Lipna, Brodnicy i Golubia-Dobrzynia

Policjanci z wydziału kryminalnego pracowali nad sprawą włamania do zbiornika z paliwem samochodu ciężarowego SCANIA, skąd sprawca zabrał 400 litrów paliwa. Do zdarzenia doszło w nocy z 3 na 4 grudnia na terenie gminy Rypin. W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że za sprawą mogą stać dwaj mieszkańcy Rypina, a łupy przechowują w garażu na terenie powiatu brodnickiego.

Na podstawie uzyskanych informacji, w nocy 15 grudnia, kryminalni z Rypina udali się na teren powiatu brodnickiego, gdzie miała znajdować się „dziupla”. Na miejscu zastali dwóch mężczyzn oraz przedmioty pochodzące z różnych włamań. Były to: elektronarzędzia, olej napędowy oraz sprzęt służący do kradzieży. Sprawcy trafili do policyjnego aresztu.