Policjanci, strażacy, strażnik miejski. Oto najlepsi funkcjonariusze w Grudziądzu. Odebrali nagrody prezydenta miasta [zdjęcia]

Sześcioro najlepszych funkcjonariuszy w Grudziądzu odebrało nagrody prezydenta miasta. Poznajcie najlepszych policjantów, strażaków i strażnika miejskiego w Grudziądzu.

W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu dzisiaj (14 kwietnia), uroczyście wręczono nagrody prezydenta Grudziądza dla najlepszych funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Policji.

Tytuł "Patrolowej roku” zdobyła sierżant Adrianna Kardaś,

W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu uroczyście wręczono nagrody prezydenta Grudziądza dla najlepszych funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Policji. Na zdjęciu: sierżant Adrianna Kardaś

Piotr Bilski Sierżant Adrianna Kardaś, w policji pracuje od niespełna czterech lat. - Bardzo króciutko i jestem zaskoczona , że zostałam wyróżniona. Ale to nie tylko moja zasługa, ale także moich współpatrolowców, z którymi do tej pory pracowałam - mówi sierż. Kardaś. Wcześniej patrolowa, od początku marca jest dzielnicową w okolicach ul. Batorego. - To zupełnie inna praca. Uwielbiam ją, bo najważniejsza jest dla mnie praca z ludźmi, to aby im pomagać. Właśnie po to przyszłam do policji.

Kto wie, być może to właśnie sierż. Kardaś w przyszłym roku powalczy o tytuł „Dzielnicowy roku” z aspirantem sztabowym Szymonem Nowickim.

Tytuł "Dzielnicowy roku" zdobył aspirant sztabowy Szymon Nowicki

W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu uroczyście wręczono nagrody prezydenta Grudziądza dla najlepszych funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Policji. Na zdjęciu: aspirant sztabowy Szymon Nowicki

Piotr Bilski Aspirant sztabowy Szymon Nowicki, tytuł "Dzielnicowy roku" odebrał już ósmy raz! - To daje ogromną satysfakcję - mówi Nowicki, który ma 16 lat stażu pracy w policji. Jest nie tylko policjantem, ale także ratownikiem medycznym. - W naszej pracy policyjnej możliwe jest łączenie moich pasji jak chociażby ratownictwo medyczne i motoryzacja. Umiejętności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przydają się na służbie praktycznie codziennie .

- Szymon Nowicki od lat pracuje na bardzo równym, wysokim poziomie i myślę, że stanowi przykład dla całej rzeszy młodych funkcjonariuszy, którzy zasilają szeregi naszej formacji - chwali insp. Tomasz Lubiejewski, komendant policji w Grudziądzu. Podkreśla też, że motywująca dla młodych policjantów powinna być też nagroda dla Adrianny Kardaś, bo pokazuje, że dzięki swojej pracy można zostać nagrodzonym nawet mając krótki staż pracy.

Najlepszym policjantem drogówki został młodszy aspirant Piotr Kościński,

W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu uroczyście wręczono nagrody prezydenta Grudziądza dla najlepszych funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Policji. Na zdjęciu: młodszy aspirant Piotr Kościński Piotr Bilski To drugi już tytuł w dorobku młodszego aspiranta Piotra Kościńskiego. W policji pracuje 2013 r., od początku w wydziale ruchu drogowego, a od lipca 2019 r. w ramach grupy „Speed”.

- Wraz z mł asp. Łukaszem Kamińskim działamy na terenie miasta, powiatu grudziądzkiego, a od czasu do czasu wyjeżdżamy na działania międzypowiatowe celem dbania o bezpieczeństwo na drogach - mówi Kościński. W ubiegłym roku Piotr Kościński zatrzymał: 54 kierujących pod wpływem alkoholu.

prawo jazdy 34 kierowcom,

w tym 14 za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Czy taka praca przynosi satysfakcję? - Oczywiście, że tak - mówi mł. asp. Kościński. - Reagujemy na wykroczenia szczególnie niebezpieczne w ruchu drogowym. Staramy się eliminować jak największą ilość kierujących w stanie nietrzeźwości albo jadących zbyt szybko. A prędkość jest głównym czynnikiem, który powoduje zdarzenia drogowe.

Strażacy roku: młodszy aspirant Marcin Maćkowiak i starszy ogniomistrz Arkadiusz Pawłowski

W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu uroczyście wręczono nagrody prezydenta Grudziądza dla najlepszych funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Policji. Na zdjęciu: młodszy aspirant Marcin Maćkowiak

Piotr Bilski Młodszy aspirant Marcin Maćkowiak w ubiegłym roku uczestniczył w 135 akcjach. Czy którąś z nich szczególnie zapamiętał?

- Staram się tych akcji sobie nie wpajać, ale zdarzają się takie, o których pamiętamy. Są to szczególnie wypadki drogowe, w których ludzie cierpią, czy większe pożary, których skutki są tragiczne - mówi mł. asp. Maćkowiak. Jego pasją jest motoryzacja. - To dzięki niemu wszystkie nasze pojazdy są utrzymane w najlepszym porządku - podkreślił st. bryg. Robert Gutowski, komendant PSP w Grudziądzu. Drugim wyróżnionym strażakiem jest starszy ogniomistrz Arkadiusz Pawłowski. To jeden z najstarszych stażem strażaków w Grudziądzu, który w styczniu przyszłego roku wybiera się na emeryturę. W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu uroczyście wręczono nagrody prezydenta Grudziądza dla najlepszych funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Policji. Na zdjęciu: starszy ogniomistrz Arkadiusz Pawłowski

Piotr Bilski - Po 20 latach pracy czuję się doceniony. To co mi się najbardziej w tej pracy podoba to, że nie ma monotonii. Jadąc na służbę, która trwa 24 godziny nigdy nie wiemy do końca co nas spotka. Oczywiście jest harmonogram dnia, w którym mamy ćwiczenia, szkolenia, ale w każdej chwili, oderwać nas może dźwięk dzwonka. Wtedy zostawiamy wszystko, wsiadamy, jedziemy... - mówi st. ogn. Pawłowski.

Choć komendant namawia go, aby został w służbie, on decyzję o przejściu na emeryturę już podjął. Planu na nią jeszcze nie ma. - Na początek chcę trochę odpocząć psychicznie, fizycznie, a potem się zobaczy... - mówi wyróżniony strażak. Ale co do jednego nie ma wątpliwości: z mundurem strażaka całkiem się nie żegna, na pewno zaangażuje się w działania OSP Grudziądz.

- Potrzebujemy tak dobrych ludzi, aby z nami jeszcze służyli. Arku zastanów się jeszcze! - apeluje komendant Gutowski.

"Strażnik Miejski roku" to starszy inspektor Marcin Pawski

W Urzędzie Miejskim w Grudziądzu uroczyście wręczono nagrody prezydenta Grudziądza dla najlepszych funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Policji. Na zdjęciu: starszy inspektor Marcin Pawski

Piotr Bilski Także 20-letni staż pracy ma starszy inspektor Marcin Pawski, wyróżniony strażnik miejski. On jednak na emeryturę jeszcze wybrać się nie może, bo municypalni nie mają takiego przywileju. - Od 2003 r. minęło 20 lat pracy w terenie dla mieszkańców Grudziądza. Praca nie jest łatwa. Wymaga podejmowania szybko trafnych decyzji, szczególnie kiedy jest zagrożone życie i zdrowie ludzkie. To także ciągłe szkolenia, dokształcanie się, podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności - mówi Pawski. O nagrodzie mówi: - Daje motywację do dalszej pracy.

Za skuteczność i podejmowanie prawidłowych decyzji, Marcina Pawskiego chwali komendant. - Jest też pomocny dla młodszych strażników, których, niestety, nie ma zbyt wielu i dlatego więcej spoczywa na barkach doświadczonych strażników - mówi Wiesław Dziadkowiec.

Nagrody wręczył Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza

Nagrody dla funkcjonariuszy mają wymiar finansowy: 2,5 tys. zł brutto dla funkcjonariusza. Wręczając je Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza mówił: - Mieszkańcy czują się bezpieczni dzięki waszej pracy. Pracy, która jest misją wymagającą zaangażowania praktycznie 24 godziny na dobę. Jestem przekonany, że jesteście wzorem dla swoich kolegów.

Zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród najlepszym funkcjonariuszom w Grudziądzu zobacz w naszej galerii:

